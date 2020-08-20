Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок.

Выборы главы РФБ состоялись в четверг, 20 августа. У Кириленко был всего один конкурент — Эдуард Сандлер, известный по работе в дальневосточных клубах Суперлиги 1.

За кандидатуру действующего главы организации проголосовали 104 делегата отчетно-конференции. Сандлер получил 16 голосов.

Кириленко возглавляет организацию с августа 2015 года. В конце июля он был выдвинут сперва удмуртской федерацией, затем московской. Экс-спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, а также чемпионом Европы-2007. Кириленко трижды побеждал в чемпионате России, дважды — в Единой лиге ВТБ. Он закончил карьеру игрока в июне 2015 года, а уже в августе возглавил РФБ.