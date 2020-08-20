Легендарный защитник «Зенита» Александр Анюков в матче с ЦСКА дебютировал в тренерском штабе Сергея Семака. Главный тренер не обманул: спустя год после игровой аренды в «Крыльях Советов», Анюков вернулся в «Зенит» в роли тренера. Напомним, прошлым летом экс-правый защитник даже ездил на сборы, после которых его позвали доигрывать в родной клуб.

«Саша вошел в тренерский штаб и пока акклиматизируется, затем мы его назначим главным по определенному фронту работ», — прокомментировал появление Анюкова на скамейке в матче с ЦСКА Сергей Семак.

Таким образом, в тренерском штабе «Зенит» собрал «фулл хауз» из бывших игроков клуба. Руководитель этого штаба Семак недавно отпраздновал десятилетний юбилей с момента своего первого матча за «Зенит». А его ближайший помощник Анатолий Тимощук отдал «Зениту» сразу два отрезка своей карьеры, более успешный из которых был, конечно, до ухода украинца в «Баварию». Сегодня бывший капитан сине-бело-голубых отвечает за стандарты, которые пылают самыми разнообразными вариантами розыгрышей, что незамедлительно сказывается на результате. После стандарта «Зенит» прибил «Ростов», после него же — дожал ЦСКА.

Вратарская легенда Михаил Бирюков трудится в «Зените» уже 20 лет. Ему помогает Юрий Жевнов, который защищал ворота «Зенита» при Лучано Спаллетти, выступая в качестве дублера Вячеслава Малафеева. За 3 года в «Зените» у белоруса насобиралось только 15 матчей за клуб, что не мешает ему заниматься с нынешними стражами ворот — Луневым, Кержаковым, Васютиным.

Какая роль уготована в тренерском штабе Александру Анюкову — покажет время.