Петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках предсезонного турнира в Казани. Игра проходила на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась победой армейцев со счетом 4:2.

Открыть счет в первом периоде удалось форварду СКА Миро Аалтонену с передачи Василия Токранова. До ухода на перерыв «Салават» успел отыграться: шайбу забросил Маркус Гранлунд, его ассистентами выступили Сакари Маннинен и Тиэму Хартикайнен.

Во втором игровом отрезке СКА снова вышел вперед благодаря точному броску Токранова в большинстве. Затем численное преимущество реализовал Эмиль Галимов, увеличив преимущество петербуржцев.

В третьем периоде «Салават» отыграл одну шайбу, точным броском отметила Маннинен, однако армейцы ответили на это голом Йоонаса Кемппайнена.