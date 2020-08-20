Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал сотрудничество с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым.

На своей странице в «Инстаграме» Плющенко опубликовал фото с Липовым и своим семилетним сыном Александром, известным как Гном Гномыч. Младший Плющенко также занимается фигурным катанием и тренируется под руководством отца.

«Саня Липовой заехал к нам в академию! Готовим кое-что интересное», — написал Плющенко.

Липовой — трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Он является бывшим мужем Аланы Мамаевой, которая на данный момент состоит в браке с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.

В июле 2019 года Липовой был осужден на два года за взятку по статье «Мошенничество». 26 февраля 2020 года вышел из колонии по УДО.