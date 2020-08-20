Стало известно имя арбитра, который обслужит финал Лиги чемпионов

На официальном сайте УЕФА опубликован список судей, которые будут работать на финале Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и мюнхенской «Баварией».

Главным судьей выступит итальянец Даниэле Орсато. Ассистентами Орсато станут его соотечественники Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Отметим, в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Орсато работал на шести встречах, в том числе на игре группового этапа между «Зенитом» и «Лионом» (2:0) в Петербурге.

Финал Лиги чемпионов запланирован на воскресенье, 23 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Игру примет стадион «Да Луш», Лиссабон.

Напомним, «Бавария» в полуфинале одолела французский «Лион» со счетом 3:0, «Пари Сен-Жермен» обыграл немецкий «РБ Лейпциг» с тем же счетом.