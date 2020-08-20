Грузинский защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия стал футболистом волгоградского «Ротора».

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного клуба. Отмечается, защитник будет выступать в Волгограде на правах аренды. Отмечается, соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения аренды.

Отметим, в марте 2019-го СМИ сообщали, что Кверквелия может переехать в Англию. Появлялась информация, что английский клуб следит за игроком и может сделать по нему предложение летом. При этом клуб английской премьер-лиги планировал заплатить за защитника 18 миллионов евро.

Сам Кверквелия также говорил о желании переехать в европейский клуб, так как в «Локомотиве» за 2,5 года он все уже выиграл.