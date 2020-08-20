Испанская «Севилья» сыграет с итальянским «Интером» в финале Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 21 августа, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале «Севилья» выбила из борьбы «Манчестер Юнайтед», одержав победу со счетом 2:1. До этого испанская команда одолела «Вулверхэмптон» в четвертьфинале и «Рому» — в 1/8.

«Интер» в 1/8 встречался с «Хетафе», затем оказался сильнее «Байера» в четвертьфинале, а в полуфинальной встрече разгромил донецкий «Шахтер» со счетом 5:0.