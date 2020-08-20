Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун обновил клубный рекорд, побив результат Халка.

25-летний форвард достиг отметки в 50 очков по системе «гол+пас» в составе «Зенита», забив 36 мячей и отдав 14 результативных передач. По информации zenit-history.ru, чтобы достичь этого результата, иранцу понадобилось 58 матчей. Тем самым Азмун превзошел клубный рекорд экс-форварда петербуржцев Халка, который набрал 50 очков по показателю «гол+пас» за 59 игр.

Отметим, Азмун, который играет в составе «Зенита» с февраля 2019 года, стал 14-м футболистом в российской истории клуба, который набрал 50 очков.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба обошел Халка по количеству голевых передач в матчах российской Премьер-лиги.

Напомним, в матче «Зенита» против ЦСКА Сердар Азмун оформил дубль, а Артем Дзюба отдал одну результативную передачу.