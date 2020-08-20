Матч четвертого тура российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом» обслужит бригада Игоря Панина.

Ассистентами главного арбитра станут Дмитрий Чельцов и Наиль Сейфетдинов. Резервным судьей выступит Артем Любимов. Инспектор матча Сергей Анохин.

Отметим, матч пройдет без системы видеопомощи арбитрам. Помимо этой встречи, без ВАР будет проходить игра между «Химками» и «Ахматом».

Поединок между «Зенитом» и «Тамбовом» пройдет в Петербурге 22 августа и начнется в 18:00 по московскому времени.

В третьем туре «Зенит» обыграл московский ЦСКА и стал единственной командой, не потерявшей очки за три тура РПЛ. Команда Сергея Семака единолично возглавила турнирную таблицу, по семь очков — у московских «Динамо» и «Локомотива».