Суарес может вернуться в «Аякс»

Уругвайский нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес может вернуться в амстердамский «Аякс».

Об этом сообщает El Chiringuito. По информации источника, голландский клуб сделал каталонцам предложение по трансферу 33-летнего форварда в размере 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые сообщили уругвайцу о планах с ним расстаться.

Уругвайский футболист перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля» в 2014 году за 82 миллиона евро. Суарес провел в составе сине-гранатовых 283 матча, забил 198 мячей и сделал 109 результативных передач. Контракт форварда истекает в июле 2021 года.