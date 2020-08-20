Суарес может вернуться в «Аякс»

Уругвайский нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес может вернуться в амстердамский «Аякс».
Об этом сообщает El Chiringuito. По информации источника, голландский клуб сделал каталонцам предложение по трансферу 33-летнего форварда в размере 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые сообщили уругвайцу о планах с ним расстаться.
Уругвайский футболист перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля» в 2014 году за 82 миллиона евро. Суарес провел в составе сине-гранатовых 283 матча, забил 198 мячей и сделал 109 результативных передач. Контракт форварда истекает в июле 2021 года.
Суарес является действующим футболистом сборной Уругвая, куда вызывается с 2007 года.
В прошлом сезон нападающий сыграл в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал десять голевых передач.
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