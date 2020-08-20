Куман встретится с Месси, чтобы обсудить будущее игрока

Новый главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман проведет встречу с лиером команды Лионелем Месси.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, на встрече в Барселоне будет обсуждаться будущее аргентинца в клубе. Отмечается, Куман, узнав о том, что Месси обдумывает свои дальнейшие планы после разгромного поражения от «Баварии», решил поговорить с футболистом. Известно, что ради встречи со специалистом Месси прервал свой отпуск.

Ранее Куман заверил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Месси, контракт которого истекает в следующем году.