Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал о краже велосипеда и желании нанять частного детектива.

«Вот этот парень только что украл велосипед из моего гаража в Денвере, штат Колорадо. Если кто-нибудь знает частного детектива в окрестностях Денвера, я был бы счастлив нанять его», – написал Гэтжи под снимком со скрытой камеры в своем Instagram.

Напомним, титульный бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи состоится 24 октября 2020 года. Место проведения турнира еще не объявлено официально, но на пресс-конференции Хабиб сообщил, что бой состоится в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове».

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Гэтжи одержал 22 победы при двух поражениях в ММА.