Медведева рассказала о планах выпустить автобиографию

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в будущем она планирует выпустить свою автобиографию.

«Мемуары, безусловно, будут. Будет моя биография, которая будет написана мной. Когда это случится, неизвестно. Работа еще не ведется по поводу этого всего, но точно что-то будет», — сказала Медведева, слова которой приводит страница Олимпийского комитета России в сети «ВКонтакте»

Фигуристка отметила, после завершения спортивной карьеры она планирует сделать книгу, в которой будет все от и до о том, что происходило на льду и вне его, но такие планы пока только у нее в голове.