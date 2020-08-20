Туктамышева: Споры об ударении в моей фамилии? Да мне вообще насрать!

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что не расстраивается, если ее фамилию произносят с неправильным ударением.

«Споры вокруг ударения в моей фамилии? Хочется выбежать и сказать: да мне вообще насрать (смеется)! На самом деле мне уже без разницы. Уже так давно эту тему мусолим! Мне столько раз задавали этот вопрос, что в какой-то момент я решила — а говорите, как вам нравится. Мне лично уже пофиг. Главное, чтобы всем было удобно. И так фамилия не короткая. Поэтому у вас полная свобода!» — сказала Туктамышева, слова которой приводит программа «Фигурка».