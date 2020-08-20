Швейцарский защитник итальянского «Милана» Рикардо Родригес стал игроком «Торино».

Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио. По информации источника, 27-летний швейцарский футболист подписал контракт с «быками» до лета 2024 года. Отмечается, «Милан» получит за Родригеса три миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, Родригес вторую часть сезона провел в голландском «ПСВ» на правах аренды, где провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Всего в составе «Милана» швейцарский футболист провел 93 поединка, забил четыре мяча, отдал пять результативных передач, заработал 12 желтых и одну красную карточку. Защитник был куплен у «Вольфсбурга» за 15 миллионов евро в 2017 году.