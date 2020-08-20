Навас, Гейе и Верратти смогут сыграть в финале Лиги чемпионов

Костариканский вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас, а также полузащитники парижан Идрисса Гейе и Марко Верратти восстановились после травм.

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, они могут выйти в стартовом составе в финале Лиги чемпионов.

Отметим, Навас и Гейе не появлялись на поле в полуфинале турнира против немецкого «РБ Лейпциг», а Верратти вышел на замену на 83-й минуте.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против мюнхенской «Баварии». Матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луж».