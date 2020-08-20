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  • 19:53,  20 августа 2020
Футбол
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Навас, Гейе и Верратти смогут сыграть в финале Лиги чемпионов

Кейлор Навас
Кейлор Навас. Фото: Википедия

Костариканский вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас, а также полузащитники парижан Идрисса Гейе и Марко Верратти восстановились после травм.

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, они могут выйти в стартовом составе в финале Лиги чемпионов.

Отметим, Навас и Гейе не появлялись на поле в полуфинале турнира против немецкого «РБ Лейпциг», а Верратти вышел на замену на 83-й минуте.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против мюнхенской «Баварии». Матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луж».

Напомним, «Бавария» в полуфинале одолела французский «Лион» со счетом 3:0, «Пари Сен-Жермен» обыграл немецкий «РБ Лейпциг» с тем же счетом.

Ранее на официальном сайте УЕФА опубликовали список судей, которые будут работать на финале Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и мюнхенской «Баварией».

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