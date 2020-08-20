Шведский полузащитник греческого ПАОКа Понтус Вернблум может вернуться в Россию.

Об этом сообщает Inpaok.com. По информации источника, 34-летнему хавбеку поступило предложение от команды из России. Кроме того, на него претендует шведский клуб. Отмечается, предложение из России более выгодно с финансовой стороны, но швед, скорее всего, захочет вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что ПАОК хочет досрочно расторгнуть контракт с Вернблумом из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, в России Вернблум выступал в составе московского ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейского клуба он стал трехкратным чемпионом России, взял Кубок России и два раза поднял над головой Суперкубок страны.