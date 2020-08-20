Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:54,  20 августа 2020
Бокс/MMA
0

Поветкин: Готовился с ответственностью к бою против Уайта

Поветкин: Готовился с ответственностью к бою против Уайта
Фото: https://www.instagram.com/povetkinalexandr/

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка против Диллиана Уайта.

По словам Поветкина, он считает, что будет интересный и красивый бой. Боксер отметил, он уважает Уайта и считает его хорошим боксером.

«Я готовился с ответственностью. Бой будет интересный и зрелищный, а как будет? Посмотрим. Я заранее никогда ничего не говорю», — сказал Поветкин на пресс-конференции.

Кроме того боксеры провели дуэль взглядов в преддверии поединка.

Ранее Александр Поветкин сдал тест на коронавирус перед турниром в Англии. Результат оказался отрицательным. Также тестирование прошла бельгийская спортсменка Делфин Персун, у нее тоже не выявлен коронавирус.

Напомним, в субботу, 22 августа, Поветкин проведет бой против Диллиана Уайта. Поединок состоится в Брентвуде. Изначально встреча была запланирована на 2 мая в Манчестере, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров