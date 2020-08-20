Мадридский «Атлетико» объявил о трансфере голкипера хорватской «Локомотивы» Иво Грбича.

Как сообщается на официальном сайте испанского клуба, с 24-летним футболистом заключен контракт до 2024 года.

Отметим, Иво Грбич является воспитанником сплитского «Хайдука» и перешел в команду из Загреба летом 2018 года. В прошедшем сезоне голкипер сыграл в составе «Локомотивы» 38 встреч и в 11 из них сохранил ворота в неприкосновенности. В понедельник Грбич был вызван в сборную Хорватии, за которую еще не успел дебютировать.