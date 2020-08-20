Медведева призналась, что пропускает ранние тренировки

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему она пропускает ранние тренировки.
По словам Медведевой, она всегда просыпается с первого звонка будильника, потому что встает поздно.
Фигуристка отметила, ее будильник обычно заведен где-то на девять, так как у нее не бывает ранних тренировок, и даже если она есть в расписании, Медведева обычно ее пропускает.
«У нас на Крикете в Канаде есть лед в 8.30, я сходила на него от силы раз пять-шесть за три года. И в итоге я отказалась от этой идеи, потому что я абсолютно не продуктивна с утра», — сказала Медведева, слова которой приводит страница Олимпийского комитета России в сети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что в сезоне-2020/21 отбор на чемпионат России будет проходить через Кубок России. Евгении Медведевой для участия в этапах КР придется оставаться в России, хотя на постоянной основе фигуристка тренируется в Канаде.
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