«Бавария» сместила «Реал» с первого места в клубном рейтинге УЕФА

Мюнхенская «Бавария» сместила мадридский «Реал» с первого места в клубном рейтинге УЕФА. Это произошло после того, как немецкий клуб вышел в финал Лиги чемпионов, разгромив в полуфинале «Лион».
У «Баварии» и «Реала» теперь по 134 балла, но мюнхенцы за текущий сезон заработали 34 балла против 17 у испанского клуба, что позволило им сместить мадридцев с вершины рейтинга.
В первой десятке также присутствуют каталонская «Барселона» (128), мадридский «Атлетико» (127), туринский «Ювентус» (117), английский «Манчестер Сити» (116), французский «Пари Сен-Жермен» (113), испанская «Севилья» (100), английский «Манчестер Юнайтед» (100) и английский «Ливерпуль» (99).
Финал Лиги чемпионов запланирован на воскресенье, 23 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Игру примет стадион «Да Луж», Лиссабон.
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