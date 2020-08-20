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  • 22:08,  20 августа 2020
Футбол
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«Бавария» сместила «Реал» с первого места в клубном рейтинге УЕФА

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ФК "Бавария". Фото: Ирина Красько/Nevasport

Мюнхенская «Бавария» сместила мадридский «Реал» с первого места в клубном рейтинге УЕФА. Это произошло после того, как немецкий клуб вышел в финал Лиги чемпионов, разгромив в полуфинале «Лион».

У «Баварии» и «Реала» теперь по 134 балла, но мюнхенцы за текущий сезон заработали 34 балла против 17 у испанского клуба, что позволило им сместить мадридцев с вершины рейтинга.

В первой десятке также присутствуют каталонская «Барселона» (128), мадридский «Атлетико» (127), туринский «Ювентус» (117), английский «Манчестер Сити» (116), французский «Пари Сен-Жермен» (113), испанская «Севилья» (100), английский «Манчестер Юнайтед» (100) и английский «Ливерпуль» (99).

Напомним, «Бавария» в полуфинале одолела французский «Лион» со счетом 3:0, «Пари Сен-Жермен» обыграл немецкий «РБ Лейпциг» с тем же счетом.

Финал Лиги чемпионов запланирован на воскресенье, 23 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Игру примет стадион «Да Луж», Лиссабон.

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