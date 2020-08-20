Ивуарийский нападающий итальянского «Сассуоло» Жереми Бога заразился коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что у нет симптомов, Бога не контактировал с другими игроками. Известно, что в данный момент футболист находится у себя дома на самоизоляции в соответствии с требованиями органов здравоохранения и действующим протоколом.

Отметим, 23-летний ивуариец в прошедшем сезоне забил 11 голов в 34 матчах итальянской Серии А.

Ранее в «Ливерпуле» был обнаружен один случай заражения коронавирусом. Источник не сообщает, кто именно заболел — футболист или сотрудник клуба. Инфицированный был выявлен по итогам тестирования. На данный момент «Ливерпуль» находится в Австрии, где проводит предсезонный сбор.