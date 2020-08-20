Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати.

В полуфинале отборочного этапа 68-я ракетка мира одержала победу над украинкой Катериной Бондаренко, которая занимает 349-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча, продолжавшаяся один час и 48 минут, завершилась победой россиянки в трех сетах — 7:6, 4:6, 6:0.

В финале квалификационного раунда Дарья Касаткина встретится с победительницей матча между американкой Усуэ Арконада и ее соотечественницей Кристиной Макхейл.

Еще одна российская теннисистка, Варвара Грачева, не преодолела отбор, уступив в полуфинале квалификации американке Джессике Пегуле. Счет по сетам — 5:7, 6:7 (8:10).