Испанский полузащитник Хави Гарсия объявил о переходе в португальскую «Боавишту».

«Это очень счастливый день. Теперь я буду представлять такой чемпионский клуб с богатой историей, как «Боавишта». Это огромная гордость. Сделаем наступающий сезон успешным! Вперед, команда!» – написал Гарсия в своем Instagram.

Отметим, Хави Гарсия является воспитанником мадридского «Реала». Также он выступал в таких клубах, как лиссабонская «Бенфика» и английский «Манчестер Сити», а с 2014 по 2017 год играл в составе петербургского «Зенита». После Петербурга Гарсия вернулся в Ла Лигу, где выступал за «Бетис», который покинул в августе 2020-го.

За «Зенит» испанский хавбек провел 108 матчей и отметился семью забитыми голами.