Российская премьер-лига совместно с Opta Sports опубликовала символическую сборную третьего тура чемпионата России.

Вратарем сборной тура выбран голкипер «Урала» Илья Помазун. В защитной линии — Александр Каплиенко из «Тамбова», словенец Миха Мевля из «Сочи», Дмитрий Тихий из «Химок» и Дмитрий Живоглядов из «Локомотива».

Полузащитники команды тура — Юрий Газинский из «Краснодара», эквадорец Кристиан Нобоа из «Сочи», албанец Одисе Роши из «Ахмата». В нападении — аргентинец Эсекьель Понсе из «Спартака», швед Маркус Берг из «Краснодара» и иранец Сердар Азмун из «Зенита».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун обновил клубный рекорд, побив результат Халка. 25-летний форвард достиг отметки в 50 очков по системе «гол+пас» в составе «Зенита», забив 36 мячей и отдав 14 результативных передач.