Арустамян: Трансфер Кокорина в «Рому» снова актуален

Футбольный инсайдер Нобель Арустамян рассказал о возобновившемся интересе итальянской «Ромы» к Александру Кокорину.
По словам Арустамяна, с приходом нового владельца Дэна Фридкина «Рома» активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален. Он отметил, хоть это и кажется невероятным, но, по информации журналиста, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину.
«Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Напомним, 29-летний Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. До этого он защищал цвета «Зенита», из которого был отдан в аренду в «Сочи». Нападающий подписал с красно-белыми контракт до лета 2023 года. Он до сих пор не дебютировал за команду из-за травмы.
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