Арустамян: Трансфер Кокорина в «Рому» снова актуален

Футбольный инсайдер Нобель Арустамян рассказал о возобновившемся интересе итальянской «Ромы» к Александру Кокорину.

По словам Арустамяна, с приходом нового владельца Дэна Фридкина «Рома» активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален. Он отметил, хоть это и кажется невероятным, но, по информации журналиста, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину.

«Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.