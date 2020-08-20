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  • 22:08,  20 августа 2020
Футбол
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В Марселе законодательно запретили носить форму «ПСЖ» в день финала Лиги чемпионов

В Марселе законодательно запретили носить форму &#171;ПСЖ&#187; в день финала Лиги чемпионов
Леандро Паредес. Фото: официальный сайт ПСЖ

Болельщикам столичного «Пари Сен-Жермен» в Марселе придется скрывать свои клубные пристрастия в день финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Le Parisien. По информации источника, префектура полиции в Буш-дю-Рон подписала указ, который запрещает ношение футболок с логотипом клуба в центре Марселя 23 августа — в день, когда парижане сыграют против мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов. Кроме того, указ запрещает «демонстрировать цвета «ПСЖ», что может относиться к ношению клубных шарфов и другой атрибутики. Указ также запрещает хранение и использование пиротехнических устройств в Марселе в предстоящее воскресенье.

Финал Лиги чемпионов запланирован на воскресенье, 23 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Игру примет стадион «Да Луж», Лиссабон.

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