В Марселе законодательно запретили носить форму «ПСЖ» в день финала Лиги чемпионов

Болельщикам столичного «Пари Сен-Жермен» в Марселе придется скрывать свои клубные пристрастия в день финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Le Parisien. По информации источника, префектура полиции в Буш-дю-Рон подписала указ, который запрещает ношение футболок с логотипом клуба в центре Марселя 23 августа — в день, когда парижане сыграют против мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов. Кроме того, указ запрещает «демонстрировать цвета «ПСЖ», что может относиться к ношению клубных шарфов и другой атрибутики. Указ также запрещает хранение и использование пиротехнических устройств в Марселе в предстоящее воскресенье.