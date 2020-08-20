Казахстанский боец UFC Мария Агапова рассказала, как могла попасть в промоушен кулачных боев Bare Knuckle FC.

«Очень хотела там выступить там до UFC, еще перед тем как меня подписали. Но менеджер мне не дал и сказал: «Ты почти в UFC, потерпи немного». В те моменты, когда у меня были проблемы с деньгами, я очень хотела там выступить. Понимала, что вредный спорт. И лицо разбивают сильнее. Но если хорошо платят, то почему нет? Я так и так рискую здоровьем в боях. Тут просто риска больше и денег тоже, – сказала Агапова, слова которой приводит YouTube-канал «Ушатайка».

Напомним, Агапова подписалась с UFC в начале 2020 года, в преддверии планировавшегося дебютного турнира организации на территории Казахстана. Однако шоу не состоялось из-за пандемии коронавируса, а Агапова выступила в Лас-Вегасе, где за несколько минут одолела Ханну Сайферс.

22 августа казахстанская спортсменка встретится с Шанной Добсон в рамках UFC Fight Night.