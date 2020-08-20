Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи посетит матч Олимп-ФНЛ между московским «Торпедо» и калининградской «Балтикой».

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, предполагается, что венгр будет наблюдать за работой арбитра Анатолия Жабченко. Отмечается, что в условиях дефицита арбитров Кашшаи может привлечь Жабченко к работе главным арбитром в чемпионате России.

Отметим, Жабченко ранее работал в чемпионате Украины, затем получил краснодарскую прописку, в связи с чем может обслуживать матчи российских турниров.

В нынешнем сезоне судья работал на двух встречах Футбольной национальной лиги.

Матч «Торпедо» — «Балтика» состоится 22 августа.

Ранее Виктор Кашшаи выразил отношение к критике — многие призывают его уйти в отставку из-за слабого уровня судейства в матчах РПЛ.