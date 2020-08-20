Боснийский нападающий итальянской «Ромы» Эдин Джеко может стать футболистом туринского «Ювентуса».

Об этом сообщается на сайте итальянского журналистка Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, Джеко – приоритетный кандидат для нового главного тренера туринского клуба Андреа Пирло. Отмечается, «Рома» считает Джеко ключевым игроком, но если нападающий захочет уйти, клуб будет действовать по ситуации, исходя из имеющихся предложений.

Отметим, Эдин Джеко выступает в составе «Ромы» с 2015 года. В прошлом сезоне Серии А он забил 16 голов в 35 матчах.

Ранее футбольный инсайдер Нобель Арустамян рассказал о возобновившемся интересе итальянской «Ромы» к Александру Кокорину. По словам Арустамяна, с приходом нового владельца Дэна Фридкина «Рома» активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален.