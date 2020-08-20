РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

В четверг, 20 августа, состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение запретить московскому «Динамо» регистрировать новых футболистов.

Сообщается, что запрет назначен из-за долга перед футболистом Николаем Обольским, который покинул «Динамо» 30 июня по истечении срока действия контракта.

Палата по разрешению споров обязала «Динамо» выплатить Обольскому задолженность по компенсационным выплатам и проценты за задержку выплаты задолженности. Кроме того, к «Динамо» применили запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Ранее московское «Динамо» подписало контракт с хорватским футболистом загребского «Динамо» Николой Моро.