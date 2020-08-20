Соперник российского дебютанта UFC Тимура Валиева сменился за сутки до поединка из-за коронавируса.

Об этом сообщили в команде россиянина.

«Предыдущий оппонент сдал положительный тест на коронавирус. Новый соперник — Тревин Джонс», — сказал представитель Валиева, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, Тимур Валиев должен провести дебютный поединок на ближайшем турнире UFC Fight Night в ночь на воскресенье, изначально его соперником должен был стать Марк Стригл. В активе Тревина Джонса 12 побед и шесть поражений.

На UFC Fight Night 23 августа главным поединком станет противостояние Педро Муньоза и Фрэнки Эдгара.

Помимо Валиева, на турнире выступит еще один русскоязычный спортсмен, представитель Казахстана Мария Агапова, которая подерется с Шанной Добсон.