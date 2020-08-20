Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде валлийского полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

Об этом сообщает Cuatro. По информации источника, португальский специалист уже сообщил о своем желании президенту «шпор» Дэниелу Леви. Отмечается, 31-летний футболист готов вернуться в команду на правах аренды. При этом «Тоттенхэм» не может себе позволить трансфер Бэйла, однако сможет оформить сделку, если «Реал» согласится выплачивать ему зарплату.

Отмечается, что Моуринью уже пробовал подписать валлийца три года назад, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед», и остается поклонником футболиста.

В прошедшем сезоне Гарет Бэйл только 12 раз выходил в стартовом составе мадридского клуба.

Полузащитник выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год.