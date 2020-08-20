Российский претендент на титул Bellator Вадим Немков оценил шансы на возвращение Александра Емельяненко в тренировочный лагерь в Старом Осколе.

«Принять-то мы его примем. Если они помирятся с Федей и с тренерами. У меня с ним никаких конфликтов не было. Другой вопрос: захочет ли он вернуться сам? Он много говорил на тренеров, что они ему ничего не дали. Возможно, он думает, что тренеры в «Ахмате» знают больше. Думаю, что Саша в Оскол не вернется», — казал Немков, слова которого приводит YouTube-канал «Руки Выше».

Немков добавил, что, как ему кажется, Александр и Федор когда-нибудь помирятся, ведь они родные братья.

Отметим, 22 августа Вадим Немков проведет титульный поединок в полутяжелом весе Bellator против Райана Бэйдера.