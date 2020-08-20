Полузащитник миланского «Интера» Валентино Лазаро стал футболистом менхенгладбахской «Боруссии».

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Отмечается, игрок перешел в стан гладбахцев на правах аренды, которая рассчитана на один год. Сообщалось, что Боруссия» получит право выкупа контракта футболиста за 20 млн евро.

В прошлом сезоне 24-летний Лазаро провел 11 матчей в составе «Интера». Вторую часть сезона защитник выступал в «Ньюкасле» в аренде, где выходил на поле 15 раз.

Напомним, «Интер» в пятницу, 21 августа, сыграет в финале Лиги Европы против испанской «Севильи». Матч пройдет в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени. На пути к финалу миланцы в плей-офф одолели «Шахтер» (5:0), «Байер» (2:1), «Хетафе» (2:0) и «Лудогорец» (2:0, 2:1).