Пара нападающих мюнхенской «Баварии», поляк Роберт Левандовски и немец Серж Гнабри, вошла в историю Лиги чемпионов.

Во всех матчах турнира в сезоне-2019/20 Левандовски и Гнабри забили 24 из 42 голов «Баварии», что является новым рекордом. Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, предыдущий рекорд принадлежал футболистам мадридского «Реала» Криштиану Роналду и Гарету Бэйлу, которые забили 23 гола на двоих в Лиге чемпионов-2013/14, где «Реал» стал победителем.

Ранее мюнхенская «Бавария» сместила мадридский «Реал» с первого места в клубном рейтинге УЕФА. Это произошло после того, как немецкий клуб вышел в финал Лиги чемпионов, разгромив в полуфинале «Лион».

Финал Лиги чемпионов запланирован на воскресенье, 23 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Игру примет стадион «Да Луж», Лиссабон.