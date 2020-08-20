Адамов проходит просмотр в «Зените», СКА обыграл «Салават Юлаев», Касаткина вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.
ЦСКА может отдать Шкурина в аренду в «Химки»
Московский ЦСКА может отдать нападающего Илью Шкурина в аренду в «Химки».
Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Петербург на медосмотр в «Зените»
Голкипер «Краснодара» Денис Адамов прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра в «Зените», сообщает «Чемпионат».
СКА обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани
Петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках предсезонного турнира в Казани. Игра проходила на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась победой армейцев со счетом 4:2.
Стало известно имя арбитра, который обслужит финал Лиги чемпионов
На официальном сайте УЕФА опубликован список судей, которые будут работать на финале Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и мюнхенской «Баварией».
Матч между «Зенитом» и «Тамбовом» пройдет без ВАР
Матч четвертого тура российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом» обслужит бригада Игоря Панина. Встреча пройдет без системы видеопомощи арбитрам. Помимо этой встречи, без ВАР будет проходить игра между «Химками» и «Ахматом».
Касаткина вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати.
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