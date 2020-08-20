Адамов проходит просмотр в «Зените», СКА обыграл «Салават Юлаев», Касаткина вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

ЦСКА может отдать Шкурина в аренду в «Химки»

Московский ЦСКА может отдать нападающего Илью Шкурина в аренду в «Химки».

Вратарь «Краснодара» Адамов прибыл в Петербург на медосмотр в «Зените»

Голкипер «Краснодара» Денис Адамов прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра в «Зените», сообщает «Чемпионат».