Федор Емельяненко согласился на реванш с Вердумом

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о желании провести реванш с бразильцем Фабрисиу Вердумом.

По словам Емельяненко, он не прекращал тренироваться и ждет следующего боя. Россиянин отметил, он не всегда чувствует необходимость соревноваться, но ждать слишком долго не хочет.

Боец добавил, он встречался со Скоттом Кокером, чтобы обсудить будущее.

«Я бы хотел подраться с Вердумом, но не знаю, интересен ли этот бой фанатам и Bellator», — сказал Емельяненко, слова которого приводит MMA Junkie.

Ранее бразильский боец UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум после победы над Александром Густафссоном на турнире UFC on ESPN 14 в своем последнем бою в промоушене заявил, что хочет провести еще один поединок против россиянина Федора Емельяненко.