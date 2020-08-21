Финал Лиги Европы, чемпионат Франции и чемпионат Украины — в традиционном обзоре ставок от Nevasport.

В финале Лиги Европы, который сегодня состоится в Кёльне, встретятся испанская «Севилья» и итальянский «Интер». По мнению спортивного журналиста Дмитрия Симонова, в финале оказались две сильнейшие команды турнира. Эксперт предлагает сделать ставку за 1.56 на команду Конте, так как она, по его мнению, сильнее по составу игроков. «Но на мой взгляд, игра получится равная, осторожная, и она с существенной вероятностью может уйти в овертайм», — считает Симонов.

Комментатор Александр Аксенов отметил, что в матче с «Шахтером» «Интер» показал свой лучший футбол. «Севилья» же во втором тайме с «МЮ» выглядела не очень уверенно, и сегодня ей нужно показывать другую игру. Удастся ли это испанцам? «По составу и игровой форме Конте и компания сейчас явно лучше. И если ничего не случится, именно «Интер» должен победить. Плюс, наверняка забьет Лукаку — форвард находится в блестящей форме», — считает Аксенов. На это он и предлагает поставить — победа «Интера» и гол Лукаку за 2.49.

Также «Рейтинг Букмекеров» предлагает сделать ставку на карточки. По мнению эксперта, в финале будет показано не менее четырех предупреждений. «В этой игре я поставлю на карточки — больше 3,5 — за 1,66», — пишет эксперт. ТБ 3,5 (желтые карточки) идет с коэффициентом 1.66.

В первом туре чемпионата Украины «Олимпик» примет киевское «Динамо». Букмекеры убеждены, что у «Олимпика» нет шансов. На победу «Динамо» они дают скромный коэффициент – 1,15. Аналитик «Рейтинга Букмекеров» предлагает отказаться от ставок на итоговый результат и поставить на Ф1 (+2) за 1,86. Он пояснил, что Луческу пока только осваивается в Киеве, а «Динамо» не сделало никаких приобретений в межсезонье, и сегодня не сможет добиться разгрома.

Сегодня стартует и французский чемпионат. «Бордо» в первом туре сыграет с «Нантом». Эксперт уверен, что в матче будет забито как минимум два гола. По его мнению, коэффициент на тотал больше 1,5 выглядит явно завышенным. По мнению эксперта, на коэффициент 1,67 повлиял тот факт, что в трех из пяти последних встречах между «Бордо» и «Нантом» забивался только один мяч.