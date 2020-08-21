«Вашингтон Кэпиталс» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф, проиграв серию «Нью-Йорк Айлендерс».

В заключительном, пятом матче серии «Айлендерс» обыграл «Вашингтон» со счетом 4:0, общий счет в серии 4:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

В составе «Айлендерс» дубль оформил Антони Бовиллье, по одной шайбе забросили Джош Бейли и Ник Ледди. Российский вратарь «Нью-Йорка» Семен Варламов отразил 21 бросок и оставил ворота на замке.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес 3 броска в створ завесь матч, его показатель полезности «-3». Евгений Кузневой и Дмитрий Орлов нанесли по одному броску, Илья Ковальчук по воротам не бросал.

«Айлендерс» сыграют в полуфинале Восточной конференции с победителем пары «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» (на данный момент счет в серии 3-2).