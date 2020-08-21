Казалось бы, волна популярности игры Pokemon GO уже давно затихла: люди больше не гоняются за виртуальными покемонами по улицам и не творят ерунду, лишь бы поймать нужное существо. Но нет, недавно покемономания вернулась — похоже, пользователям слишком наскучила пандемия.

Недавно в Японии произошел случай, напомнивший о покемоно-беспределе, царившем несколько лет назад. 56-летний Канехиса Сато проиграл битву за гим, не смог смириться с неудачей и напал на своего знакомого. Гимы в Pokemon GO — это стадионы, на которых дерешься с вражескими покемонами. Если покемон пользователя, который захватил гим, долго время удерживает его, то игрок получает соответствующее количество игровой валюты.

Для Канехиса Сато битва за гим, похоже, была чрезвычайно важной. Он вычислил своего обидчика и решил ему отомстить. Японца не смутило даже то, что захватчиком гима оказался его приятель. Обиженный пользователь кинулся к автомобилю игрока, разбил боковое зеркало, а затем ударил беднягу в грудь.

Стоит отметить, что и пострадавший любитель покемонов — тоже далеко не школьник. 55-летний мужчина не ожидал такого поворота событий и обратился в полицию. Сато был арестован и вскоре признался в содеянном. Ему повезло, что потерпевший получил только материальный ущерб, но не телесные повреждения.

Возможность вычислить игрока — одна из особенностей Pokemon GO. Четыре года назад она привела к неприятным последствиям: преступники организовали нападения на игроков, которые увлеченно выискивали покемонов на улице и буквально не замечали, что происходит вокруг. После того, как злоумышленникам удалось ограбить одиннадцать подростков в возрасте от 16 до 18 лет, полиция штата Миссури задержала четверых подозреваемых.

Одна из историй зашла слишком далеко и закончилась огнестрелом. Преступники по уже знакомой схеме пытались совершить нападение, но у геймера неожиданно оказался при себе пистолет. Он попытался дать отпор, и в результате потасовки оба — и нападавший, и ловец покемонов — получили по огнестрельному ранению.