Российский нападающий, капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о вылете команды из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф.

Слова Овечкина цитирует российская версия официального сайта НХЛ. Как считает форвард, клубу дорого стоили ошибки первых матчей, однако «Вашингтон» старался отыграться.

«Конечно, любое поражение в серии принимается тяжело. Но сейчас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы двигаться дальше», — заявил Овечкин.

Напомним, «Ню-Йорк Айлендерс» победил «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 4:0, доведя общий счет в серии 1/4 финала Восточной конференции до 4:1. В следующем раунде «Айлендерс» предстоит сразиться с победителем пары «Филадельфия Флайерс» — «Монреаль Канадиенс».