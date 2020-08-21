Хоккейный клуб «Даллас Старс» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, обыграв в серии «Калгари Флеймс».

Решающий матч серии заершился со счетом 7:3 в пользу «Далласа». Игра прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс».

За «Калгари» в матче отличились Джонни Годро, Эндрю Манджапане и Расмус Андерссон. «Далласу» удалось переломить ход встречи и отыграться со счетом 0:3. Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов оформил покер в игре, он стал первым россиянином, забросившим четыре шайбы в одном матче плей-офф Кубка Стэнли. Также отличились Миро Хескайнен, Радек Факса и Джо Павелски.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 38 бросков в матче.

В следующем раунде «Даллас Старс» выступит против «Колорадо Эвеланш».