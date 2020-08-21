Российский хореограф Никита Михайлов назвал фигуристов, с которыми ему бы хотелось поработать в своей карьере.

В прямом эфире в «Инстаграме» Sports.ru Михайлов отметил, что в мужском катании хотел бы поработать с лидерами мирового спорта Нэйтаном Ченом и Юдзуру Ханю. Хореограф отметил, что у обоих спортсменов кладезь умений и физических возможностей.

«А девочки… Мне для себя интересно было бы попробовать, как они могут работать: это Евгения Медведева, Алена Косторная», — сказал Михайлов, подчеркнув, что с удовольствием посотрудничал бы и с итальянкой Каролиной Костнер.

Отметим, Никита Михайлов ставил программы фигуристам СШОР ЦСКА Александру Самарину, Артуру Даниеляну, Елизавете Осокиной, а также петербургским спортсменам — Петру Гуменнику, Андрею Кутовому и другим.