Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медеведва рассказала, что старается обходить стороной развлечения, которые могут закончиться травмами. Спортсменка ответила на вопрос, прыгнула ли бы она с тарзанки или с парашютом.

«Я по жизни абсолютная трусиха. Поэтому – нет, я бы не прыгнула ни с тарзанки, ни с парашютом», — заявила Медведева, отвечая на вопросы в паблике ОКР во „ВКонтакте“.

По словам Евгении, она могла бы полететь в космос, потому что там от нее ничего бы не зависело — шаттлом командуют профессионалы. Но спрыгнуть с высоты Медведева не решилась бы.

«И любое, что может навредить моему здоровью, я стараюсь обходить стороной — именно поэтому я только в 20 лет научилась кататься на велосипеде. В детстве очень много моих друзей и знакомых ломали руки, ноги с велосипедов, с тех же самокатов, роликов», — сказала Медведева.

Она пояснила, что боится получить травму, из-за которой придется пропускать тренировочный процесс или соревнования.