Отбор на чемпионат России по фигурному катанию в сезоне-2020/21 будет проходить на этапах Кубка страны.

В календаре, представленном Федерацией фигурного катания (ФФККР), числятся пять этапов национального Кубка. Первый будет проходить в Сызрани в период с 18 по 22 сентября. Затем состоится московский этап, его проведение запланировано на 10-13 октября.

Третий этап будет проходить в Сочи с 23 по 27 октября, затем состоятся соревнования в Казани. Они будут называться «Идель-2020» и пройдут в период с 8 по 12 ноября.

В качестве заключительного, пятого, этапа Кубка России будет выступать чемпионат Москвы. Соревнования в столице запланированы на 5-8 декабря.

Как сообщили в ФФККР, отобраться на чемпионат России смогут лишь те фигуристы, которые выступят на двух этапах Кубка. Также к соревнованиям по взрослым будут допущены юниоры, достигшие 14 лет. Они тоже смогут претендовать на число участников чемпионата России, если выступят на двух этапах Кубка и войдут в число лучших по набранным баллам.