Согласно официальной статистике на пятницу, 21 августа, в России зафиксированы 4 870 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 946 976, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 169 457 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 90 человек. Всего за все время пандемии зафиксированы 16 189 летальных случаев. За последние 24 часа 5 817 пациентов выписаны по выздоровлению, всего 761 330 россиян успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 255 826 инфицированных, из них 690 — за последние сутки. В Московской области 66 692 зараженных, из них новых случаев — 151. В Санкт-Петербурге добавился 181 пациент, всего 34 828 инфицированных.