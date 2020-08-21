Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин попал в сферу интересов «Ромы».

Газизов заявил, что не хотел бы реагировать на слухи, но клуб готов отпустить Кокорина в Европу при желании самого футболиста.

«Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости», — сказал Газизов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Он еще не дебютировал за красно-белых, так как получил травму сразу после перехода в команду. Вторую часть прошлого сезона он провел в «Сочи» на правах аренды из «Зенита».