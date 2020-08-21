Министерство культуры огласило сумму, запрошенную «Студией по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров» на создание документального фильма о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Режиссером проекта заявлена Юлия Бобкова. Картина пока не получила субсидию от Минкультуры России. Запрашиваемая сумма субсидии — 7 миллионов руб», — сказал представитель пресс-службы Минкульта, слова которого приводит РБК.

Ранее издание SeldonNews писало, что бюджет фильма оценивается в 11 миллионов рублей. Сообщалось, что фильм будет снят в жанре спортивной драмы. Согласно сюжету, несколько фигуристок группы в условиях жесткой внутренней конкуренции будут бороться за путевку на Олимпийские игры.