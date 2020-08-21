Министерство культуры огласило сумму, запрошенную «Студией по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров» на создание документального фильма о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Режиссером проекта заявлена Юлия Бобкова. Картина пока не получила субсидию от Минкультуры России. Запрашиваемая сумма субсидии — 7 миллионов руб», — сказал представитель пресс-службы Минкульта, слова которого приводит РБК.
Ранее издание SeldonNews писало, что бюджет фильма оценивается в 11 миллионов рублей. Сообщалось, что фильм будет снят в жанре спортивной драмы. Согласно сюжету, несколько фигуристок группы в условиях жесткой внутренней конкуренции будут бороться за путевку на Олимпийские игры.
Разумеется, в фильме не покажут, как на самом деле заканчивается эта борьба внутри группы Тутберидзе. Там происходит следующее: В погоне за успехом Тутберидзе придумала новую систему и громко назвала её «Методикой подготовки чемпионов». (Далее – методика). Тренерского процесса она не затрагивает. Изменениям подвергается менеджмент. Её группа должна превратиться в фабрику с конвейером с множеством девочек допубертатного возраста. Сутью методики является возможность у тренера неоднократного отбора лучших в каждом сезоне на все турниры. Кроме того, возможность тренера подменять собой судей. При этом требования к девочкам следующие: 1). «Среди воспитанниц не должно быть безоговорочного лидера. Ни одна из них не должна выделяться… Читать далее »