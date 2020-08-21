Российская фигуристка, серебряный призер юниорского чемпионата мира Дарья Усачева прокомментировала свои выступления на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

«Честно — недовольна, техническая составляющая не была выполнена качественно. Из-за волнения, и не так форму набрала как могла бы…», — сказала фигуристка, отметив, что она старалась показать свои новые программы.

«Чувствую, что могла лучше, есть, к чему стремиться — и по компонентам, и по технике», — отметила фигуристка. Усачева отметила, что ей очень нравятся ее новые программы и их она исполняет в удовольствие.

Напомним, короткую программу фигуристка исполняла под композицию из OST «Мулен Руж», в произвольной программе спортсменка катается под OST «Ромео и Джульетта».